HÜVA NÕU | Lauri Hermann: tark ja südamlik inimene võtab kassi varjupaigast  

Raadiohääl Lauri Hermann mõtles pikalt, kas tasub võtta kass, sest ta on liikuva elustiiliga ning tihti ollakse perega ka sõidus. Ta sõnab, et looma võtmisel võttis kõige rohkem aega just otsus ise. „Mõtteid ikka oled mõlgutanud, kuid annad aru, et vastutad loomakese eest ja pead pühenduma. Tegu on ju pereliikmega, kes tahab süüa, juua, mängida. Kasvatada tuleb. Arsti juures peab käima,“ loetleb ta esmatähtsaid toiminguid.