„Olen vaktsineerimiseks liiga vana“ ja „Tuttava tuttaval tulid tüsistused“ ehk Milliseid põhjendusi kuulevad arstitudengid kaitsepookimata inimestele helistades 

„Üks 95aastane, kellele helistasin, ütles, et tal on kaasuvaid tervisehädasid juba nii palju, et koroonaoht ei hirmuta. Paraku ollakse sellises eas juba leppinud eesootava surmaga,“ räägib arstitudeng Mikk Kelder kogemustest vaktsineerimata eakatele helistamisel. Ootamatuid põhjendusi on saanud ka teised arstiks õppijad.