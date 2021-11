ERRi uudisteankur Elo Ellermaa jättis teletöö selja taha: „Tundsin, et selleks on õige aeg. Tahtsin vältida läbipõlemist.“

„Ma olin ka varem mõelnud, et tahaksin end teostada ka mõnes valdkonnas, mis ei ole ajakirjandus, kuid seni ei olnud ma selle otsuseni jõudnud. Raske aasta isiklikul tasandil andis selleks tõuke,“ räägib Elo tagamaadest, mis teda töökohavahetuseni viisid.

„Mina selleni ei jõudnud, sest olen harjunud andma endast 110 protsenti ka siis, kui seljataga on magamata ööd või migreen kiusab. Aga selleks, et ma ka edaspidi suudaksin endast 110 protsenti anda, oli vaja muutust. Ma usun, et sellised hetked on just need õiged, mis tuleb ära tunda ja tegutsema hakata.“

Mugavustsoonist välja

„Ma vaatasin peeglisse ja mõtlesin enda jaoks läbi, mida ma edasi teha tahan,“ kirjeldab Elo teelahkmel olemise hetke. „Ajakirjaniku amet on väga kirju, enamasti tegeleme iga päev erinevate teemadega. Eesti on väike ja ühele kitsale valdkonnale pühendumine ei ole tihti võimalik. Aga üks asi, mida ma peeglisse vaadates tajusin, oli justnimelt see, et ma tahaksin rohkem ühte valdkonda sügavamalt sisse minna, hakata sinna panustama ja seal arenema.“ Sellele mõeldes jõudiski ta äratundmiseni, et praegu on tal vaja ajakirjandusest lahkuda.

„Ma olen seda tööd teinud 11 aastat ja alati suure entusiasmiga, kuid nüüd tajusin, et tahaksin töötada kitsamas, kuid samas valdkonnas, mida pean oluliseks ja huvitavaks.“

Elo tõdeb, et uue töö otsingute algul oli tal loomulikult peas palju küsimusi. „11 aastat ühes töökohas on väga pikk aeg. Tuleb mugavustsoonist välja tulla ja hakata reaalselt mõtlema, mis valdkonnas, mis ettevõttes ja mis laadi tööd ma teha oskan ja tahaksin. Aga nagu öeldakse sporditegemise kohta - kõige keerulisem osa on koduuksest välja saamine. Suvel tundsin sama, et kõige raskem oli tööotsingutega alustada.“