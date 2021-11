Peapiiskop Urmas Viilma koroonakriisist: „Me peame loobuma retoorikast, et ühed inimesed on käitunud õigesti ja teised valesti.“

Foto: Erakogu

„See on mitmeti tõlgendatav linnalegend, et õigeusklikke on Eestis mitu korda rohkem kui luterlasi ja tegemist on kasvava kirikuga. See väide ei päde ju kindlasti eestikeelse põhirahvuse kohta, kelle kultuuri ja keele kestmist põhiseadus kaitseb. Küsimus on ka, kuidas loetakse mõlemas kirikus kokku liikmeid. Selle legendi ilma statistikasse süvenemata levitamine on ohtlik ka julgeoleku seisukohalt. Kui peaminister venekeelses intervjuus ütleb, et Eesti suurim religioon on õigeusk, siis ma imestan, et Vene meedia pole seda juba oma propagandas ära kasutanud,“ ütleb peapiiskop Urmas Viilma, Eestis elavate kristlaste eestkõneleja.