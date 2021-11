VINGED MUUTUSED! Tüdrukutebändiga Little Mess liitus noor andekas Saaremaa neiu 

Little Mess on paar aastat tegutsev kolmest neiust koosnev bänd, mis sai kokku pandud suure avaliku konkursi abil Tanja Mihhailova-Saare ja Timo Vendti eestvedamisel. Bänd jõudis osaleda „Eesti laul 2020“ konkursil ning on välja andnud mitmeid singleid. Esinemisi oli palju, kuni pandeemia tõttu kõik pausile jäi. Nüüd puhuvad bändis uued tuuled ning bändiliikme Karmel Üksvärava asemel on Johanna-Elise Kabeli ning Viktoria Sofilkanitšiga liitunud Saaremaa Gümnaasiumi viimases klassis õppiv andekas laulja Elise Trei.