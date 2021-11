KARM VÕITLUS ÄREVUSHÄIREGA! „Naabrist parema“ võitja Jana Palm: süda taob, tekib minestustunne, käed ja jalad surisevad, raskemal paanikahool on kõik insuldi tunnused 

Jana rõhutab, et tal on ärevusega võitlemisest väga raske rääkida, isegi lähedastele. Küll aga jõuab tema Instagrami postkasti iga päev kirju inimestelt, kes kannatavad sama mure all, kuid kel ei ole sellest kellegagi rääkida ja seetõttu arvavad nad, et on ainsad, keda piinab ärevushäire. „Meid on rohkem ja üksteist toetades on lihtsam sellest välja tulla,“ arvab Jana ja loodab oma lugu rääkides, et inimesed oskavad tänu sellele enda muret rohkem märgata ja sellega tegelda.