Vogue'i peatoimetaja Anna Wintour sai vanaemaks 

Bee Shaffer (34) kirjutas Instagramis, et vastne ilmakodanik kannab nime Oliver.

Tegu on tõelise moebeebiga - Bee (tema õige nimi on Katherine) on 2018. aastast abielus omaaegse kauase Itaalia Vogue'i peatoimetaja Franca Sozzani (1950 - 2016) poja Francesco Carrozziniga. Armusuhe sai ilmsiks 2016. aastal, abielutseremoonia viis läbi filmitäht Colin Firth.