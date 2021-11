Bookeri raamatuauhind läks kolmandat korda Lõuna-Aafrikasse 

The Guardiani teatel kujutab raamat valge Lõuna-Aafrika pere elu apartheidi lõpus. Kõnealuse lubaduse - kinkida talle kodu ja maalapp - teeb Swartide pere mustanahalisele naisele, kes on eluaeg nende alluvuses töötanud. Kuid tõotusest kinni nad ei pea.

„The Promise“ on Galguti üheksas romaan ning ühtlasi esimene üle seitsme aasta. Bookeri nominentide lõppnimekirjas on ta varem olnud kaks korda. Maineka auhinna on Lõuna-Aafrika kirjanikest võitnud varem JM Coetzee ja Nadine Gordimer.