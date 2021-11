PIHTIMUS: Will Smith kaalus ema vastu vägivaldse isa tapmist

Hollywoodi suurkuju Will Smith paljastab 9. novembril ilmuvates memuaarides pealkirjaga „Will“, et tema lapsepõlve tumestas isa vägivaldsus. Täiskasvanuna hoolitses Will vähihaige isa eest, kuid kaalus tõsiselt tema tapmist.