KURB! Perebänd Männiste leinab head sõpra, keemiaõpetajat ja laululoojat Väino Ratasseppa: Meritile ja Märtenile oli ta kui teine vanaisa 

„Pikkade aastate jooksul on ta meile kirjutanud terve hulga kauneid laule, neist kuulsaim kindlasti „Kallista“. Muusikakeskkoolis oli Väino Meriti keemiaõpetaja, sealt see sõprus alguse saigi. Meritile ja Märtenile oli Väino kui teine vanaisa,“ kirjutavad nad järelhüüdes.

60 aastat õpetajaametit pidanud Väino Ratassepa keemiaõpikute järgi on õppinud mitu põlvkonda. Peale aatomite ja molekulide on aga vanahärrale südamelähedane ka laululoomine. Laule on ta kirjutanud üle 40.

„Enamik minu lauludest räägib armastusest, sest muul pole mõtet. Armastus on kõik, see on ju jumalus. Armastus on jumal,“ arutas Väino intervjuus Õhtulehele 2013. aastal