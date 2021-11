Mis teeb feminismi ohtlikuks? Mis on selles halba, kui maailma vaadata naise pilguga? Inimesed ju jagunevad naisteks ja meesteks. Ühed näevad ühtemoodi ja teised teistmoodi. Kas pole mitte nii, et erinevus rikastab? Kui ühed vaatavad ühelt tasandilt ja teised teiselt, kas ei saa siis ühiselt pilti kokku pannes pilt terviklikum? Võiks ka öelda, et tõesem. Provokatiivse mõttekäigu pakub välja tõlkija ja kultuurikriitik Mikk Pärnits, väites, et feminism on Ida-Euroopas suuremaks ohuks kui mõni maailmasõda, sest seab mehe rolli üleüldse küsimärgi alla: konfliktide algpõhjuseks on lihtsalt meeste hirm oma noku pärast. Ta esitab retoorilisi küsimusi: „Kui need kuradi-kuradi naised tuleksid rohkem võimule, siis kes üldse sõdida tahaks?

Mis saab siis, kui vägivald muutub ebanormaalseks? Kui mehed omavahel hoopis abielluksid ja avalikult suudleksid? Kuidas end muidu kehtestada, kui mitte jõuga?“ Pärnitsa mõttega võib nõustuda või mitte, kuid ta esitab ebamugavaid, aga igati õigustatud küsimusi. Olen leidnud end juurdlemas, kas on tõepoolest nii, et naised, kes loevad, on ohtlikud? Seda sellepärast, et nad mõtlevad, usaldavad oma mõtteid. Ennast usaldavad ja oma mõttemaailmaga naised pole enamasti meestele meelt mööda. Miks nad peakski olema? Nad ju austavad ja usaldavad iseennast, neil on oma arvamus ning nad ütlevad selle vabalt välja. Meestenaljadele annavad sellised naised kerge vaevaga vaheda vastulöögi. Mees siseneb raamatupoodi. „Ma sooviksin raamatut „Mees, tugevam pool“.“ Müüjanna vastab: „Ulmekirjanduse leiate teisest osakonnast.“

Võibolla Maarjamaal naised nii otsekoheselt mehi ei arvusta, aga Ameerika Ühendriikides, Saksamaal või Rootsis teritavad naised julgelt meeste kallal hambaid. Meheta naine on kui jalgrattata kala. Rootsi luterliku kiriku 1686.–1720. aastal toimunud kirjaoskuse levitamise kampaania andis naistele katekismuse kõrval ka muid lugemisvõimalusi. Nii sai tervishoiu- ameti levitatud vihikukesest teada hügieenist ja imikute hooldamisest. Neid teadmisi rakendades vähenes laste suremus. Naistele tähendas see, et sünnitati vähem. Niiviisi tekkis vaba aega rohkem. Seda aega võis vabalt kasutada lugemiseks. Mõne arvamuse järgi võib just selles peituda põhjus, miks siiani peetakse Rootsit progressi musternäidiseks.

Eesti oli mitu sajandit osa Rootsi Kuningriigist. Eks kirjaoskust levitas Rootsi ülemvõim ka siinse maarahva hulgas, enne kui Tsaari-Venemaa Eesti endale allutas. 17. sajandi lõpust alguse saanud kirjaoskuse edendamise tulemusena võis kinnitada, et 19. sajandi lõpul olid eesti naised kirjaoskajad. Seda mitte lihtsalt teksti ladusas lugemises, vaid eesti naised mõistsid, mis oli teksti mõte ja oskasid seda ka kirja panna. Laste harimisega tegelesid talutares tavaliselt naised. Need tubase töö tegijad valdasid kirjasõna vaat et pareminigi kui põllutöid rabavad mehed. Siinkohal ei saa kuidagi mööda vaadata Lilli Suburgist. Meie naisõigusluse käilakuju tegutses 19. sajandi lõpukümnendeil, kui ta viis täide oma unistuse rajada tütarlaste erakool. Raskuste kiuste avas ta selle Pärnus 1882. aastal. Kolm aastat hiljem kolis Lilli Suburg oma kooli ümber Viljandisse, kus kool õitses, kuni jäi jalgu venestusreformile ja suleti.

1887 asutas Suburg Viljandis esimese Eesti naisteajakirja Linda, mis ei jaganud ainuüksi praktilisi majapidamistarkusi, vaid püüdis lugeja vaimu harida. Eesti esimene naisõiguslane tegi kõik, mis tema võimuses, et õhutada ja julgustada neidusid elu üle juurdlema. Nii sai Suburgi ajakirjast lugeda hoiatust noortele naistele: „Õrnakesed, kaunikesed on omast esimestest elu päevadest saadik harjutatud enese tahtmisi ikka lahedusega nende üle valitsevate tahtmiste alla ära andma, igal pool kaastundmust avaldama; õelatest saladustest, ilmusaldusest, pettusest pole nende hingedes aimamistki; - kuidas piavad nad sarviku jüngrit ingli näukatte all ära tundma. Nad langevad tema saagiks.”

Lilli Suburg tahtis, et naissugu võiks vähemal või rohkemal määral otsustada oma saatuse üle. Tuleb tunnistada, et sajand hiljem me alles asume tema väärtuslikku pärandit avastama. Nagu Eestis ikka kipub olema, kaalub rahvustunne üles naiseks olemise tunde. Lilli Suburgi klassiõde Lydia Koidulat teab iga koolilaps mitte ainult nime, vaid ka luuleridade kaudu. Paljud meist oskavad vähemalt ühte Koidula luuletust peast. Peaaegu kakskümmend aastat hoidis eestlane käes Lydia Koidula kujutisega sajakroonist paberraha. Muide ainsat Eesti rahatähte, kus üldse naissoost isikut kujutati.

Esimene gümnaasium, kus eesti neiud said klassikalise hariduse, oli Tartu Puškini gümnaasium. See oli 20. sajandi alguses Eesti ainus poistegümnaasiumidega võrdsustatud ja ilmaliku õppekavaga kõrgem kool tüdrukutele. Nii nagu revolutsioonilised ideed võtsid maad möödunud sajandi alguse Peterburis, levisid need ka Puškini gümnaasiumi noorte neidude seas. Naiste ja meeste võrdsuse üle vaielda oli hoopis põnevam kui rahvusluse teemal heietada. Mõistagi ei jäänud tärkav naisõiguslus märkamata. Puškini gümnaasiumi vormiriietusse kuulunud pruun seelik jäi rahvusluse tõrvikukandjale Jaan Tõnissonile 1905. aastal kõvasti hambusse. Pruunseelikud said sarjata seitsmes surmapatus, eriti aga kombelõtvuses.