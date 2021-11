Reality-sarjast tuntud mitmenaisepidaja jäi ühest abikaasast ilma 

Kody (52) kirjutas oma sotsiaalmeediakontol, et Christine'i otsusega kaasneb palju kurbust. „Kuigi läheme kumbki oma teed, jääme alatiseks pühendunud lapsevanemateks.“ Ajakirja People teatel on eksidel poeg Paedon (23) ning tütred Aspyn (26), Mykelti (25), Gwendlyn (20) Ysabel (18) ja Truely (11). Mormooniusku reklaamimüügimehel Kodyl on ühtekokku 18 last ja kolm lapselast.