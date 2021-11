Mida toob neljapäevane uus Kuu 12 tähemärgile? Sea endale õiged eesmärgid ja ole sobiva suhtumisega 

Uus Kuu on hetk, mis sümboliseerib uue kuutsükli algust. Korra kolmekümne päeva jooksul toimub sündmus, kus Kuu ja Päike jõuavad samale joonele nii, et maalt vaadates on Kuu täpselt Päikese ees, kuigi palja silmaga seda tegelikult ei näe. Astroloogiliselt tähendab see, et mõlemad planeedid on jõudnud samasse tähemärki ja sama kraadi peale. Näiteks praeguse uue Kuu ajal on need Skorpionis.