"EMA RIKKUS MU ELU!" Britney väitel oli orjastav eestkoste tema ema idee 

Kuigi 39aastane lauljatar on nende 13 aasta jooksul teeninud laval miljoneid dollareid, on tal olnud oma isikliku elu ja rahaasjade üle väga väike sõnaõigus. Jamie Spears on olnud Britney aastatpikkuse eestkoste ametlik nägu, märgib BBC News. Nüüd aga ilmneb, et Britney süüdistab tema vabadusi piiranud eestkostes oma ema Lynne Spearsi.