DRAAMA: Meghani ja Harry kosjamoori beebi jäi ellu vaid tänu arstide jõupingutustele 

Just Misha on väidetavalt see, kes 2016. aasta suve hakul USA näitlejanna Meghan Markle'i prints Harryga kokku viis. Sussexi hertsogipaar osales kaks aastat tagasi moedisaineri ja Hess Oili naftafirma pärija Mike Hessi pulmas. Märtsis 2020 sündis neile poeg Leo. Tänavu aprillis teatas Nonoo teise lapse ootusest. Tulekul oli tütar nagu Harryl ja Meghanilgi.