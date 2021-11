Konrad Mägi preemia pälvinud kunstnik Anne Parmasto: „Minu maalid sünnivad lõuendiga suheldes.“ 

„Arvatakse, et maal peaks kõnetama ning muusika ja kirjandus peaks mingisuguse pildi silme ette looma. Aga mida rohkem on arvamusi, seda huvitavam. See tähendab, et see puudutab suuremat hulka inimesi.“

Kord küsinud näitusekülastaja ühel pidulikul koosolemisel Parmasto käest, mida ta oma maalidega öelda tahab. Kunstnik võttis kätte suure noa, „joonistas“ sellega laual olevale tordile pisikese lõigu ja ütles: „See, mis ma maali kohta saan öelda, on vaid nii vähe, ülejäänu kohta ei saa ma midagi öelda.“

Maalidesse pugenud emotsioonid

Parmasto sõnul on raske ka ka paari sõnaga seda öelda, kuidas sünnivad tema ideed.

„Ma ei tahaks kasutada sõna inspiratsioon, see puudutab rohkem tudengeid, kes istuvad ja ootavad, millal inspiratsioon peale tuleb. Minu maalid sünnivad töö käigus, lõuendiga suhtlemisel. Mul võib küll olla mõte, mida tahaksin teha, mingisugune värvitunnetus ja kompositsioon, mida plaanin teha, aga pildiga suheldes see areneb ja võib väga palju muutuda.“

Kunstnik tõdeb, et väga suure tõuke oma loomingus saab ta loodusest.

„Looduses pole midagi, mida me ei taju ega tea. Kõik on omavahel seotud. Suviti ma maalin päris palju looduses, ka maastikku. Enamik neist ei jõuagi kuhugi, aga see on nagu käeharjutus või emotsiooni kogemus, mis ma vahetult saan. Hiljem tuleb see minu abstraktsetesse töödesse sisse. Aga mitte lihtsustatud, vaid üldistatud kujul. Seal on suur vahe. See tunne ja energia, mida olen kogenud, olgu see siis päikeselaik asfaldil või õhtuloojang – see emotsioon puhastub, abstrakteerub ja selle kaudu tekib abstraktne kunst. Minu jaoks vähemalt.“