Adele'i uute laulude pealkirjad maalivad pildi tema abielu purunemisest 

Esimene laul kannab pealkirja „Strangers By Nature“ ehk „Loomult teineteisele võõrad“. Neljas pala on pealkirjaga „Cry Your Heart Out“ („Nuta end oimetuks“), viies „Oh My God“ („Oh issand“). Seitsmes laul kannab pealkirja „I Drink Wine“ („Ma joon veini“). Tosina palaga albumi lõpetavad laulud „To Be Loved“ („Olla armastatud“) ja „Love Is A Game“ („Armastus on mäng“).