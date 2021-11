X-TOIMIKUD | Kui kaugel oleme inimkonnana sellest, et meistki võiks saada tulnukad 

Seekord on „X-toimikutes“ külas keskkonnateadlane ning filosoofiadoktor Jüri Järvis, kes on aastaid hoidnud silma peal nii ufoloogia arengul kui ka kosmosetehnoloogiate väljatöötamisel.

Jüri on erialaselt uurinud puude istutamise ja kasvatamise võimalusi kaevandusaladel ning kaitsnud sel teemal doktoritöö Tallinna tehnikaülikoolis. „Kaevandusalad näevad ju sageli välja nagu kuumaastik. Ka seal on vähemalt üks piirav tegur, mis ei lase taimedel kasvama hakata,“ arutleb Jüri. „Kui nüüd edasi mõtet arendada, siis paljude kosmoseprogrammide arendustöö on suunatud teiste taevakehade kasutuselevõtule inimkonna hüvanguks. Püsiva asustuse loomine näiteks Marsil eeldaks ka biosfääri loomist seal inimeste elukeskkonnaks, kas või piiratud ulatuses.“

Marsi terravormimise idee ei ole uus. Saates arutame, mida on vaja, et muuta Kuu ja Marss inimesele elamiskõlbulikuks keskkonnaks. Ja kas see üldse on võimalik?