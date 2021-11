FOTOD | Komplimendist sügavamõttelise jutuajamiseni! Kaja Kallas kohtus Cambridge’i hertsoginna Catherine’iga

„Mõned sügavad vestlused saavad alguse komplimendist. Mis algas kiitusest ilusale kleidile, jõudis kiiresti elulistele teemadele. Rääkisime Cambridge’i hertsoginna Catherine’iga kliimamuutustest ja rohepöördest ning probleemidest sellega seoses. Ta küsis, mis on meie suurim väljakutse, ja ma rääkisin talle põlevkivist ja inimestest, kes sel alal oma perele elatist teenivad. Ida-Virumaal on väga spetsiifiliste oskustega töökad inimesed, kes kardavad rohepöörde tõttu tööd kaotada,“ tõdes Kallas. Vestluse käigus selgus, et Catherine’i isa on pärit kivisöeregioonist, kus on samasugused mured.