HÜVA NÕU | Lihtne nipp mõtteviisi treenerilt, kuidas ettevõtluses edukas olla 

Foto: Karen Härms

Nii palju, kui on erinevaid inimesi, on ka arvamusi, kuidas edukat ettevõttet luua, sest igaühe jaoks on edukuse mõiste mõnevõrra erinev. Mõtteviisi treener Karmo Kivi sõnab, et tema defineerib edukat inimest ja ettevõtjat sellisena, kes kes iga päev liigub progresseeruvalt oma eesmärgi suunas, sära silmis.