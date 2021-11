„„Vremja“ uudiseid lugedes pidin end veenma, et räägin rahvale sulatõtt.“ 

Nõukogude telelegendi surmast teatas laupäeval Vene telekompanii Pervõi Kanal. „Täna lahkus meie seast jäädavalt Igor Leonidovitš Kirillov. Meie legendaarne kolleeg, vanem seltsimees, paljude jaoks tõeline õpetaja.“ Vene meedia andmeil oli surma põhjuseks alajäseme tromboos, mida süvendas nakatumine koroonatõppe. 10. septembril oli Kirillov viidud oma kodulinnas Moskvas Botkini haiglasse, kus tal hiljem amputeeriti jalg. Kuid TASSi allika kinnitusel oli ta veel reede õhtul haiglas reibas ja heatujuline. „Ta rääkis, et mitte mingi Covid teda ei murra. Lisaks valmistus Igor saateks „Sekret na million“ („Miljonisaladus“). See tähendab, et lahkumine polnud tal üldse plaanis.“ Vanameister suri une pealt. „Hommikul ta enam ei ärganudki.“