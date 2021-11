Inimesed Hingehoidja Andrus Lukas: räägin surijaga, kuidas läheb edasi elu pärast surma Kristiina Tilk , täna 22:30 Jaga: M

LEIDKE AEGA! „Kõik peaksid teadvustama, et igaüks meist on hingehoidja rollis oma lähedastele, sõpradele. Alati ei olegi vaja neile midagi öelda, teinekord on vaikus isegi kõnekam!“ paneb hingehoidja Andrus südamele, et me leiaksime lähedaste jaoks aega. Foto: Tiina Kõrtsini