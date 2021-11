INIMESTES PETTUNUD! Luisa Rõivas koroonaolukorrast: kasvaks nüüd suureks ja võtaks ühiskondlikult vastutuse 

„Ilusat algavat uut veerandit. Kellel kodus, kellel koolis. Minu laps sai täna kooli, aga juhul kui ei oleks saanud, oleks ta juba koos vaheaja ja algava nädalaga kodus veetnud pea neli nädalat, terve ja vaktsineerituna.

Oleme vaktsineeritud, kontakte pigem piiranud, teeme endast kõik, et meie pere pisemad, keda vaktsineerida ei ole võimalik, püsiks terved ja kellele igasugused hingamisteede haigused siiani midagi head ei ole toonud, pigem paar kiirabi külastust ja haiglas veedetud ööd.

Ma testin end ja lapsi pigem tihedamalt nii kiirteste tehes kui ka suurema kahtluse korral PCR testile aja pannes. Isegi tütar Miina on sellega harjunud ja ei tunne vajadust eelistada kuristamisega testi ninast võetavale testile. Oleme vastutustundlikud ja haigusnähtudega püsime kodus, testime testime ja veelkord testime,“ kirjutab Rõivas.

„Sul on tervislikul põhjusel soov mitte vaktsineerida või mingil muul soovil. Ma ehk lepin sellega, ei karju ega tee plakateid, et see kohati mulle arusaamatuks jääb, aga mis värk nüüd selle testimisega on? Ei meeldi koolis või tööl käia? Selleks on koduõpe, samamoodi saab teha avalduse koolile nagu testist keeldumisega ja juba saadki kodus olla,“ toob naine välja.

Mina tõesti väga soovin, et mu laps saaks käia koolis, õppida ja areneda selleks vastava hariduse ja väljaõppe saanud väga pädevate ja lahedate õpetajate käe all, mitte „koduses klassiruumis“, kus pisemad õed, vennad taustal oma mänge mängivad ja tähelepanu häirivad, samuti ei pea ma iseend 6. klassi materjali õpetamisel liiga pädevaks ja igas aines eraõpetajat palgata ka tegelikult ei soovi. Kasvaks nüüd suureks ja saaks need asjad kuidagi joonele, elaks ja teeks tööd ja võtaks ühiskondlikult vastutuse.“

Luisa pole uhke selle üle, et oleme nakatumises maailma tipus. „Pigem ikka on häbi. Ma ei süüdista valitsust, kuigi ka seal on sõnumites segadust ja tõlgendamiseks liialt ruumi jäetud, aga osade inimeste egoistlikkuses olen küll väga pettunud. Mind absoluutselt ei ärrita, et pean oma COVID tõendit kuskil näitama, end lisaks vaktsiinile testima, või tõhususe tõstmiseks ühe õla veel alla panema, kui selle tulemusel saab ühiskond paremini toimida, sõbrad muusikud teha tööd nii nagu alati, mitte nagu hooajalised maasikakorjajad kahel kuul suvel. Kui mu sõprade pisikesed imikud ei peaks oma esimest elukuud alustama COVID-iga haiglas, mõne vähihaige või muud haigust põdeva inimese plaaniline ravi sellest sutsust või testimisest sõltuks. Ma ei isegi ei tunne, et mind kui vaktsineeritut piiratakse.“