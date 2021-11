Prints Andrew väidab, et tema süüdistaja värbas alaealisi seksiorje 

Prints väidab kohtudokumentides, et Giuffre (end. Roberts) „oli seotud tüdrukute tahtliku värbamise ja inimkaubandusega seksuaalse kuritarvitamise eesmärgil“, vahendab New York Post. Andrew' väitel tegutses Virginia tema omaaegse sõbra Jeffrey Epsteini käsilasena. Giuffre väidab, et Epstein sundis teda 17aastasena rahuldama voodis prints Andrew'd. Ta on printsi kohtusse kaevanud.