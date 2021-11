RAHVAS MARUS! Diana Maria väljakukkumine staarisaatest tekitab vaatajates pahameelt: hääli antakse ainult oma tuttavatele 

„Diana tegelikult juba on superstaar,“ kirjutab Urmas ja soovib Dianale tuult tiibadesse. „Nõrgem jäi tugevamate asemel saatesse. Päris halb.,“ ütleb Sirli. Sõna ütleb sekka ka Arnolt Oksmaa. „Vot see oli üllatus et Diana Maria langes välja. Seda ei oleks oodanud isegi unenäos, ta oli liiga eriline ja tõelist talenti temas leidus, ikka lavaline liikumine ja meeletult hea energia, millega sai nädalast teise hea feelingu. Väga kahju,“ kirjutab Arnold.

Annika ütleb, et juba ainuüksi Diana pärast tasus saadet vaadata, Juta aga arvab, et Diana oli saate jaoks liiga hea. „Tema eriline hääl kumiseb veel kaua, terve lava oli teda täis!“ kiidab Raul, kes lisab: „Seda oli juba varem aimata, et Märtenil igas vanuses fänne jagub. Hääl ei peagi ju eriti tugev olema, kuid oluline, et läheb paljude südamesse. Diana Maria puhul oli üllatav see, et varasemalt kiideti teda taevani ja edasi pääses siiani näiliselt kergelt, kuid kindlalt televaatajale mõeldes. Ilma, et oleks pidanud ohukolmnurgas närvitsema.“