"TA OLI MU SÕBER!" Operaatori tapnud Baldwin katkestas vaikuse 

Õnnetus juhtus 21. oktoobril New Mexico osariigis. Seni on selgusetu, kuidas on võimalik, et võtteil rekvisiidina kasutatud kolti sattus ehtne laskemoon, mis tappis Hutchinsi ja vigastas režissöör Joel Souzat.

Kareda hääle ja leinast pinges näoga Baldwin ütles BackGridi reporterile, et võimud on keelanud tal intsidendist rääkida, sest uurimine alles käib. „Halyna oli mu sõber. Ta oli mu sõber. Aeg-ajalt juhtub võtteplatsidel õnnetusi, aga mitte midagi sellist,“ lisas Vermonti osariigis koos abikaasaga kaamera ette jäänud „30 Rocki“ täht. „Selline asi juhtub ühel juhul triljonist.“

Alec kinnitas, et on Halyna lese Matthew Hutchinsiga pidevas ühenduses. Operaatorist jäi maha üheksa-aastane poeg Andros, kes isa sõnul ei rääkinud kaks päeva pärast ema surma sõnagi. Matthew Hutchins on kinnitanud, et Baldwin on neile algusest peale toeks.