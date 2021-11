OSTA ÄRA! Krista Lensin müüb oma kodu: sellise õnneliku auraga maju on maailmas vähe. Tõesti üks ilus koht kus elada! 

Krista Lensin on müüki paisanud oma imekauni kolmetoalise Viimsi korteri. Ta sõnab, et ainuke põhjus, miks seda korterit müüb, on igatsus oma pisikese aia järele. „Kuna saan aru , et Viimsis, kus praegu elan, ei ole see mulle võimalik, siis otsin natuke linnast välja mingitki võimalust, kus saaks rohkem aega veeta väljas kui sees.”