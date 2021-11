Suri NSV Liidu kauane nägu ja hääl Igor Kirillov 

„Minu jaoks oli kõige raskem loetusse uskuda,“ ütles Kirillov 2011. aastal BBC Newsi intervjuus. „Teadsin sügaval sisimas, et need tekstid sisaldavad pooltõdesid. Kuid diktorina pidin end veenma, et see on puhas tõde. Ja ma veensingi. Veensin end, et ehitame tõesti kommunismi. Et elu läheb paremaks.“ Veenvust lisas Kirillovi etteastetele tema näitlejaharidus.