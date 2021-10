HÜVA NÕU | Peep Vain: minu sisemisele kasvule on kaasa aidanud kannatused 

Teadvustades seda, mis on sinu teha – mille üle on sul oma elus kontroll – on sul võimalik anda endast parim ning teha reaalsed ja praktilised sammud selle muutmiseks. Juhul, kui esmased katsed ebaõnnestuvad, on võimalik sisekaemuslike protsesside tulemusel teha järeldused ning proovida uuesti. Sel juhul ei otsi sa enam ebaõnnestumise õigustamiseks süüdlaseid ega loo vabadusi, vaid võtad isikliku vastutuse - proovid ja teed ära.