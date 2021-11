PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 4. november 

Vaist on tugev, oled enese vastu aus ning ei karda endale tunnistada oma kõige salajasemaidki soove. Sa ei taha oma tegelikke tundeid kaugeltki kõigile näidata.

Täna pole küll tark uute algatustega alustada, kuid noorkuupäev on hea selleks, et mõelda oma tulevikuplaanid, eriti just isikliku elu muudatused, põhjalikult läbi.