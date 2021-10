GALERII | Vahva mänguasjamaailm: kas Egiptuse vaaraodele pandi tõepoolest hauda kaasa kaisukarumuumiad? 

Seitse aastat tagasi ilmunud libauudis teatas, et kaisukarumuumia, mil on oma väike sarkofaag, on ideaalses seisukorras. Ühtlasi kuulutas artikkel, et vanad egiptlased kasutasid kaisukaru ehk Teddy Beari puhul nimetust Djed-i-bar. Lugejad uskusid imet pimesi.