Tanel Padar majanduslikust seisust: hakkasin kümne aasta eest mõtlema olukorrale, kui enam lavale ei saa 

Padaril ilmus oma 41. sünnipäeval uus singel „Müüt“. Mehel on kodus kaheaastane tütar Linda ja uuel aastal sünnib perre perelisa. Tanel oota pikisilmi uuelt aastalt kahekordseks isaks saamist. „Pole jäänud palju oodata.“

Muusik ei oska veel hinnangut anda, kui hästi ta isa rollis hakkama on saanud. „Seda saab öelda, kui laps jõuab teismeikka,“ rääkis Tanel.

Loomeinimesed on majanduslikult hädas ja soovivad riigipoolset suuremat toetust. „Mul õnneks vedas, et hakkasin selle peale mõtlema pea kümme aastat tagasi, et mis saab, kui peaks juhtuma olukord, kus ma enam lavale ei saa minna. Ennetasin võib-olla pigem oma vaimse tervise probleemi, et lihtsalt ei taha minna ja see on nii vastumeelne või juhtub midagi häälega,“ tõdes Padar, et läks just sel põhjusel mõned aastad tagasi ka keskkooli ära lõpetama.

Majanduslikult on olnud Taneli jaoks kõige kehvem eluperiood pärast Eurovisiooni lauluvõistluse võitu 2001. aastal. Selle taga olid tollaaegsed fännid, kes olid mehes pettunud diskoloo esitamise pärast ja koostööpartnerid. „Meil oli väga palju esinemisi baarides ja pärast Eurovisiooni arvasid kõik kliendid ja baarid, kus olime käinud varasemalt esinemas, et maksame nüüd kümme korda rohkem ja ei julenud enam küsida,“ meenutas muusik keerulisemaid aegu.

„Ma sain sponsorilt endale auto, väikese Opel Astra. Mäletan, et viimane bensiinituli juba põles, aga teadsin, et Haljalasse on 86 kilomeetrit ja selle sõidan ikka ema juurde ära. Sain ema käest bensiini ja suitsuraha, aga kirjad olid auto peal uhked. Eurovisiooni võitja ja puha.“

Tanel tegeleb aktiivselt ka investeerimisega ja osaleb erinevatel investeerimiskoolitustel. Esinema ta nendel teemadel eriti ei kipu, kuna tihtipeale on ruumis temast kogenumad inimesed sel teemal. Taneli sõnul alustavad paljud investeerimisega just finantsvabaduse saavutamiseks. „See tegelikkuses on hobi ja mingist hetkest muutub olude sunnil ka kohustuseks või tööks,“ sõnas Padar. „See on hasarti tekitav.“ Tanel leiab, et investeerimine sobib kõigile, kuid tuleks jälgida teatud instrumente, mida pole mõtet ilma teadmisteta puutuda, näiteks kauplemine. „Investeerima tasuks hakata nii vara kui võimalik,“ kõneles muusik, kes tegi oma kaheaastasele tütrele investeerimiskonto kõigest kolmenädalaselt.

Saates tegi Tanelile videotervituse noorpaar, kes kogub isetehtud moosiga kokku pulmaraha, et Padar esinema kutsuda. Muusik soovitas noorpaaril bändiga ühendust võtta, et näha, kas leitakse üldse sobiv kuupäev, mis kõigile sobiks.