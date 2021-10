Laulja Zayn Malik on ämmale kallaletungi tõttu katseajal ja saadeti viharavile  

Eile kirjutas Õhtuleht, et TMZ.com andmetel läks Malik tüli käigus kallale oma endise kallima emale, reality-täht Yolanda Hadidile. Kuulsal paaril on aasta ja ühe kuu vanune tütar Khai.

Zayn Malik eitas modell Gigi Hadidi ema Yolanda Hadidi nelja ahistamissüüdistust, kuid Pennsylvania kohus teatas, et ta ei vaidlusta neid. Hetkel on mees justkui süüdi mõistetud, kuid kuna ta pole ise oma süüd tunnistanud, määrati lauljale 90-päevane katseaeg iga süüdistuse eest, kokku 360 päeva. Zayn peab läbima ka viharavi ning perevägivalla programmi. Lisaks ei tohi mees suhelda Yolandaga ega turvamehega, kes viibis 29. septembri intsidendi ajal kohapeal.

Kohtuprotokollid väidavad, et Zayn sõimas Yolandat ja käskis tal oma lapsest Khaist eemale hoida. Samuti väidetakse, et laulja lükkas naist vastu kappi, mis tekitas emotsionaalset ja füüsilist valu.

Bradfordist pärit Zayn ütles, et kallaletungiväited on „valesüüdistused“. Endine One Directioni laulja kirjutas Twitteris tehtud avalduses: „Ma olen eraisik ja tahan luua oma tütrele turvalise ja privaatse kasvukoha. Koha, kus privaatseid pereasju ei visata maailmaareenile, et kõik saaksid torkida ja noppida oma osa,“ kirjutab ta ja lisab, et lapse heaolu nimel nõustas süüdistusi mitte vaidlustama. Zayni väitel sisenes endise kallima ema tema koju ajal, kui Gigi enam seal ei elanud ja loodab, et ämm võtab tulevikus lapse nimel süüdistused tagasi.