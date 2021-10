Prints Andrew advokaadid tahavad seksuaalrünnaku hagi tagasilükkamist: see rikub varasemaid kokkuleppe tingimusi 

Virginia Roberts Giuffre kaebas New Yorgis kohtusse kuninganna Elizabethi poja Andrew, kes väidetavalt kuritarvitas teda seksuaalselt. Giuffre ütles, et Epstein kaubitses teda alaealisena ja sundis mehe sõpradega seksima, sealhulgas Yorki hertsogiga. Giuffre on öelnud, et rünnakud leidsid aset Londonis, New Yorgis ja USA Neitsisaartel ning prints Andrew teadis, et tüdruk oli alaealine.