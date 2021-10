Aldo Järvsoo üleskutse: kui keegi müüjat mõnitab ja poest lahkub, laske kaup kassast läbi ja saatke arve mulle 

„Ma tunnen paari Selveri müüjat isiklikult. Tean, et kell 22.00 kaupluse sulgemine tähendab seda, et nad ei näe oma lapsi muul ajal kui voodis magamas või hommikusöögil. Kõik, mis on kliendil kassasse laotud ja ei ole makstud, laotakse tagasi kas peale või enne tööd. Siis, kui Selveri müüjal on ainus võimalus oma lapsi näha… Kui kellegi arust on naljakas niigi niru palgaga inimesele tekitada lisastressi, siis on see haige. Vaimuvaene ja argpükslik teguviis,“ kirjutab ta.