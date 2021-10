Koroonaviirus murdis Imre Sooääre maha: ei sooviks taolisi kannatusi ja läbielamisi ka mitte oma vaenlastele! 

Sooääre sõnul jagab ta oma kogemust viirusega võitlemisel lootuses, et sellest on ehk kellelgi abi. Muuhulgas usub ta, et see haigus saadeti talle universumi poolt selleks, et ta sellest midagi õpiks.

„Kõigel on ju kõigega seos ja midagi ei juhtu niisama. Võibolla pidin selle Covidi kogemuse just selle pärast saama, et uskusin kindlalt – mulle see küll külge ei hakka. Aga olen nüüdseks veendunud, et kui ma poleks olnud vaktsineeritud, siis oleks ma praegu juba isolaatoris, toru kõris,“ sõnab ta.

Sooäär märgib, et peamine argument vaktsineerimise kasuks ongi see, et haiglates on intensiivravis suur enamus patsientidest vaktsineerimata. Seega selleks, et meditsiinisüsteemi kokkuvarisemisest hoida ja haigusega nakatunute kannatusi leevendada, soovitab Sooäär vaktsineerida.

„See metslane, kust iganes hiina nahkhiirekoobastest või laborist ta valla pääses on ikka üks jube ja salakaval vallutaja. Oluliselt hullem, kui gripp. Ei sooviks taolisi kannatusi ja läbielamisi ka mitte oma vaenlastele. Olen seda juba enne lähedalt näinud, kui jube selle haiguse kulg võib olla,“ nendib ta.

Sooäär kirjutab, et mullu laupäeval toimunud vaktsineerimisvastane meeleavaldus ajas ta väga vihaseks. „Just seetõttu, kui nägin laupäevasel Varro meeleavaldusel meedias kahte naist Vabaduse väljakul pusadega "Eesti arstid on saast ja Covid on ainult pettus“, siis läks mul kops küll üle maksa. Kui madalale saavad osad kaaskodanikud langeda? Aga ma püüan alati mõelda ja mõista – miks, mitte kohe hukka mõista.“

Sooäär meenutab, et see viirus on päris, mitte mingi vandenõu. Kuigi samal ajal on see ka väga tulus ja osati ebaeetiline tuluallikas ravimitööstusele. „Kellegi kaotus on alati kellegi vōit. Turism on käpuli, telekommunikatsioon teenib praegu hiigelkasumeid,“ toob ta näiteks.

Sooääre sõnul on ta tolerantne inimene ja aktsepteerib vabadust olla vaktsineeritud või vaktsineerimise vastu, kuid enamasti on mõlema puhul motivaatoriks hirm. „Aga inimesi tuleb hoida ja väärtustada kõigi nende eriarvamuste, puuduste ja voorustega, mitte alandada mõnitada ja vastandada. Iseäranis käib see kolleegide poliitikute kohta, nii nende kohta, kes vaktsiinivastaseid mõnitavad, kui ka nende, kes antivakserite arvelt poliitilist profiiti lõikavad. Vastaspooled on sügavale kevikutesse kaevunud kummalgi pool koroonajõe kallastel. Üks süüdistab teist vastaskaldal, samal ajal, kui mööda jõge iga päev järjest rohkem laipu voolab. See jõgi ei jää seisma, kuni me ühiselt lahendust ei otsi. Valitsus peaks näitama üles rohkem otsusekindlust, mitte segaseid ja vastandlikke sõnumeid välja saatma. Kuulake rohkem arste, kes on iga päev kõrvuni selle jama sees ja näevad, mis tegelikult toimub,“ kirjutab ta.