Hollywoodi tähele pakuti kuulsa rolli kordamise eest 29 miljonit - kuid ta keeldus 

Ferrell (54) rääkis Hollywood Reporterile, et talle ei istunud uue filmi süžee ning seega otsustas ta hiigelsummast keelduda. „Ma oleksin pidanud seda filmi siiralt reklaamima, ja seega oleksin pidanud ütlema: „Oh ei, see on igavene jama! Ma lihtsalt ei suutnud sellisest summast ära öelda.“ Ja ma mõtlesin: „Kas ma saan niimoodi öelda? Ei saa, nii et järelikult ei saa ma ka seda filmi teha.“"