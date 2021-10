Mila Kunis: "Ashton oli nii loll, et sattus kaks korda haiglasse!" 

Kutcher (43) on varem rääkinud, et tal tekkis 2013. aasta filmiks „Jobs“ valmistudes kõhunäärmepõletik. „Jõin liiga palju porgandimahla,“ seletas Ashton. Apple'i looja Steve Jobs oli tuntud radikaalse taimetoitlasena, kelle menüü koosnes peamiselt puuviljast, pähklitest ja seemnetest, ning Kutcher matkis teda.

Kuid Kutcheri abikaasa Mila Kunise sõnul üritas tema mees tõsist tervisehäda märksa kergemana näidata - Ashton haigestus Jobsi kehastades pankreatiiti lausa kaks korda. „Ta oli nii loll. Minu meelest sõi ta vahepeal ainult viinamarju … nii et jah, nii loll. Sattusime kaks korda pankreatiidiga haiglasse, nii et veel kord, jah, see oli temast väga loll,“ vahendab Daily Mail.