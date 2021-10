Netflixi töötajad protestisid tippkoomiku transfoobse sõu peale 

Püstijalakomöödia superstaar Dave Chappelle (48) kuulutas oktoobri algul eetrisse jõudnud tunnises Netflixi sõus „The Closer“, et sugupool on fakt ja et LGBT-inimesed võtavad kõike liiga südamesse. Mustanahaline koomik väitis, et LGBT-liikumine koosneb peamiselt valgenahalistest ning on varjutanud oma nõudmiste poolest mustade kodanikuõiguste liikumise. Chappelle viskas mitmeid transteemalisi nalju ning avaldas toetust Harry Potteri loojale J. K. Rowlingule, kes on saanud teravat kriitikat, sest ei pea transsoolisi naisi täieverelisteks naisteks.

6. oktoobril, päev pärast Chappelle'i stand-up'i mõistis Netflixis töötav transsooline kinnisvarainsener Terra Field oma tööandja „The Closeri“ avaldamise eest hukka. „Seisame vastu kahjule, mida sellelaadne sisu teeb transkogukonnale (eriti värvilistele transinimestele) ja iseäranis mustadele transnaistele,“ säutsus Field Twitteris. Samal päeval pani valge transsooline Netflixi stsenarist Jaclyn Moore protestiks Chappelle'i sõu eetrissemineku vastu ameti maha. Netflixi-poolne samm oli eemaldada Field ja veel kaks töötajat töölt.

Meeleavaldajad 20. oktoobril Netflixi peakontori ees. Foto: AFP/Scanpix

Õige pea kuulutasid Netflixi transsoolised töötajad, et korraldavad meeleavalduse. Nende liider sai firmast sule sappa (Netflixi sõnul oli põhjuseks konfidentsiaalse info lekitamine väljaandele Bloomberg). 20. oktoobril toimuski meeleavaldus, kus nõuti Chappelle'i sõu eemaldamist Netflixi programmist. Veel kõlasid nõudmised, et voogedastusplatvorm rahastaks rohkem trans- ja mittebinaarseid koomikuid ning võtaks kasutused muudki meetmed transfoobia ja vihaõhutamise ennetamiseks.

Meeleavaldajate toetuseks tegid videoavalduse mitmed Netflixi sarjade staarid, nende seas Jonathan Van Ness („Queer Eye“). Sotsiaalmeedias astusid toetusavaldustega üles mitmed transstaarid, näiteks „Matrixi“ produtsent Lilly Wachowski.

Chappelle ise on tagasilöögi peale vaid naernud. „Kui tühistamine käib niimoodi, siis mulle küll meeldib!“ Ta on tõotanud, et ei lase Netflixi transaktivistidel end kohale kamandada, kuid on valmis kohtuma nendega enda valitud ajal ja kohas. Lisaks väidab Chappelle, et tegelikult on skandaali õhutanud hoopis suurkorporatsioonid, kes teda vaigistada tahavad. „Kõik LGBTQ-kogukonna liikmed, keda ma tean, on olnud [minu vastu] armastavad ja toetavad, nii et ma ei saa aru, mis jama see kõik on.“