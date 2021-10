FILMISAADE „DUUBEL“ | Film, mis on nagu eestlane – alul ei saa vedama, siis aga pidama 

Edgar Wright on meid aastate jooksul kostitanud nii mõnegi kaasahaarava linateosega. Sel korral jääb aga tempokas huumor tahaplaanile. Mehe värske linateos, „Eile öösel Sohos“, on hoopiski aeglaselt, ent kindlalt tuure üles keriv õuduspõnevik. Kas see on hea märk või tasub muretseda?