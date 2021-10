Teinitäht ei saanud aru, et tema teksareklaam on siivutu 

Tagasilöök oli rabav: teinitähe reklaam keelati mitmes USA telekanalis provokatiivsuse tõttu ära, kuid Shieldsile tundus see toona jabur. „Ma olin naiivne, ma ei osanud sellest midagi arvata,“ rääkis 56aastane Shields Vogue'ile. „Ma ei mõelnud üldse, et jutt käib aluspesust, ma ei pidanud seda [reklaami] loomult seksuaalseks.“

Brooke'i sõnul ei seletanud keegi talle, et tema reklaamlause on kahemõtteline. Reklaam jättis Shieldsist palju elukogenuma mulje, kui ta oli. „Olin neitsi. Olin selle järel veel kaua aega neitsi.“ Näitlejanna on rääkinud, et kaotas süütuse 22aastaselt telesarja „Superman“ tähele Dean Cainile.