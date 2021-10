Populaarne toidublogija kokkab meedikutele: tahan näidata, et nende pingutusi on märgatud

„Mul on suur austus inimeste vastu, kes kõigest olenemata tahavad teisi aidata, kes on kohusetundlikud ja ennastsalgavad. Ma tahan omalt poolt neile teada anda, et nende pingutusi on nähtud ja et neil on seljatagune,“ räägib toidublogija thyme0ut ehk Getter Madison, kes valmistab õhtuti oma Tartu restoranis toitu ja viib selle Tartu ülikooli kliinikumi meedikutele.