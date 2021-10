Alen Veziko ühekuune tütar sattus koroonaga haiglasse: väga ruttu läks halvaks, tekkisid hingamisraskused 

Laulja Alen Veziko Foto: Erakogu

„Need inimesed, kes tänasel päeval sotsiaalmeedias kommenteerivad ja räägivad, et koroonat pole olemas, võiksid korra mõelda, et mis tunne on lapsevanemal, kui ta ei saa oma imikut nädal aega sülle võtta, sest sa reaalselt kardad, et nakatad ta haigusesse, mille kulg pole teada,“ ütleb muusik Alen Veziko, kelle ühe kuu vanune tütar Alexandra koroonaviirusega haiglasse sattus.