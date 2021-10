"Kuuma piruka" tähe bikiinipilt pani fännid tema tervise pärast tõsiselt muretsema 

Daily Maili teatel kirjutavad paljud Tara fännid kommentaarides, et ta on liiga kõhn. „On kõhnus ja on ebatervislik kõhnus,“ arvab üks. „Keegi peab sekkuma ja Tarat aitama. Ta on alati ilus tüdruk olnud, aga siin ta küll terve välja ei näe.“

Reid haavus kommentaaride peale. „Lõpetage vihkamine, hakake armastama. Kehahäbistamist ei vaja küll keegi. See pole ilus, see pole lahe ja see teeb haiget.“ Ta avaldas lausa eraldi postituse, tõestamaks, et mustvalged fotod näitasid teda halva nurga alt, ning kinnitas, et sööb päev otsa. „Ma pole liiga kõhn, mul on lihtsalt kiire ainevahetus.“