Maiken Pius: kui oleksin lapsed saanud kuus aastat varem, oleks võinud pere veel suuremaks kasvada 

„Ainuke asi, millele olen vahel mõelnud, on see, et kui ma oleksin lapsed saanud kuus aastat varem, oleks võinud pere veel suuremaks kasvada. Aga kuna alustasin hiljem, siis on tore, et on antud kaks last,“ räägib näitlejanna Maiken Pius Eesti Päevalehele antud intervjuus.