TIISER | FÄNNID, RÕÕMUSTAGE! „Padjaklubi“ Grand finale on valmis: mis keerdkäigud on saatusel tüdrukutele varuks?

Foto: TV3

TV3 teatab, et enam pole palju jäänud ja armastatud seriaali „Padjaklubi“ viimane osa on valmis. Millised keerdkäigud on saatusel „Padjaklubi“ tüdrukutele varuks? Episoodi nimi on „Grande Finale“, kuupäev on veel salastatud, kuid kaua ei pea enam ootama…