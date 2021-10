Sünge lapsepõlv! Birk Rohelend: ma ei saanud ükski päev koju minna lootuses, et täna sõimata ei saa 

Birk arvab, et kõik vägivallatsejad on ühesugused. Nad trambivad teiste peal, tõstavad oma enesehinnangut teiste arvelt, kas või täiesti ebaloogiliselt käitudes. „Mäletan, et kord läksin koju, tunnistusel olid kõik viied, aga sain ikka sõimata, et miks ma rohkem ei õpi,“ ütleb ta.

„Kõige kurvem oli see, et lapsena ei tulnud kunagi mõtet, et läheks jaoskonda ja hakkaks rääkima, et ma enam ei pea vastu ja mõtlen iga päev kaht mõtet: kas ma tapan ennast ära või ma tapan oma isa ära, sest ma ei kannata seda. Ise abi otsima minna on väga raske, ma ei osanud,“ paljastas kirjanik tänavu septembris saates „Hommik Anuga“.

Rohelend ise on maha saanud uue krimkaga, mis kannab pealkirja „Kes tappis Otto Mülleri?“ ja on lugu ühe eduka ärimehe mõrvaloost. Kirjanik tunnistas, et on saanud palju inspiratsiooni omaenda raskest lapsepõlvest. „Mu vanemad olid väga erinevad – ema oli psühhiaater, isa psühhopaat,“ ütles ta.

„Kui ma sündisin, olid nad juba nii tülli läinud, et iga hetk oli täis suurt kodusõda,“ ütles Birk. „Sellest põhjatust ja põhjendamatust kurjusest ei ole ma siiamaani aru ega üle saanud.“ Naine usub, et kurjus pole seotud reaalsuse, vaid inimese sisemise ängiga. „Inimesel, kes tunneb vajadust olla vägivaldne, on endal mure. Seda tema eest keegi lahendada ei saa ja seetõttu ei saa keegi seda ka väljastpoolt lõpetada.“

Sellises kodus kasvavatel lastel on Rohelennu sõnul väga raske, sest laps hakkab esimese asjana ennast vihkama. „Ema ütleb, et isa on halb, ja isa ütleb, et ema on halb. Sina oled tehtud emast ja isast, ning tahad looduslikult vanemaid armastada, aga sulle tehakse iga päev mõlemat maha. Sina mõtled, et oled kontsentraat sellest õnnetusest ja õudusest.“ Kirjanik tunnistas, et tal läks rohkem kui 30 aastat, et saada aru, et ta ei ole halb, vaid trauma ohver. „Ja et mu maailmakõver on seetõttu võib-olla kõver, aga see ei tähenda, et olen vähem väärtuslik või vajalik.“

Et selle kõigega toime tulla, hakkas Birk oma välimust muutma – ajas juuksed maha, värvis mustaks, ajas kulmud maha ja pani omale kõiksugu rõngaid külge. „Mul olid sõrmede vahel rõngad. Väga lihtne oli vaimne valu asendada füüsilisega – see kustutab ära vaimse probleemi, oled füüsilises sees.“