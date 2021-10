ABBA läheb lõplikult laiali: „See on kõik!“ 

Arvukaid hitte loonud Rootsi supergrupp läks 1983. aastal laiali vaikselt, ametliku teadaandeta. ABBA viimane plaat „The Visitors“ oli valusalt välja toonud neliku sisepinged – oli ju tegemist kahe abielupaariga, kelle armastus bändi hiilgeajal otsa sai. Blond ingel Agnetha Fältskog abiellus Björn Ulvaeusega 1971. aastal, samal aastal kihlusid Benny Andersson ja Anni-Frid ehk Frida Lyngstad. 1974. aastal tõi pala „Waterloo“ Eurovisioni võidu ja maailmakuulsuse. Kuid õnn ei jäänud kestma. Lahutati aastase vahega. Armudraamasid lahkasid ekskaasad suure avameelsusega sellistes lauludes nagu „The Winner Takes It All“ ning viimase plaadi palades „When All Is Said and Done“ ja „One of Us“.