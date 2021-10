MISKIT SULLE!? Lauljatar Hannah müüb oma pool miljonit maksvat Nõmme maja 

Kuulutuse järgi on tegemist hea ja mugava eramuga hinnatud Nõmme linnaosas. Rahulikus piirkonnas asuv eramu on täielikult ümberehitatud ja renoveeritud 2000. aastal. Krundi üldpinnaks on 680 m2. Tegu on kivimajaga ja fassaad on kaetud murtud kivivoodriga. Vahelaed on puidust ja eramule on paigaldatud kivikatus, mis on soojustatud puistevillaga ning paigaldatud kvaliteetsed puit-alumiinium aknad. Küttesüsteemiks on õhk-vesi katlal toimiv vesipõrandaküte, mis on mugav kasutajale ja tagab mõistlikud ülalpidamiskulud. Ainult keldrikorrusel on paigaldatud radiaatorid. Koridoris ja teise korruse vannitoas on elektripõrandaküte. Vesi ja kanalisatsioon on tsentraalsed. Majal on paigaldatud välisvalgustus. Naabrid on meeldivad ja toredad.