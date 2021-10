Koroonaviiruses Riina Solman muretseb perekonna pärast: abikaasa pole veel tõhustusdoosi saanud ja olen tema pärast eriti mures 

„Käin mask ees ringi, aevastan ja köhin maski, vahetan neid iga tunni tagant. Kannan kaasas desopudelit, milleks on 80-protsendiline viin, ning pritsin seda enda ümber, sest üldkasutatavad ruumid on ju perega ühised,“ räägib Riina kuidas ta koduseid viiruse eest kaitsa üritab.

Riina abikaasa Peeter (51) on vaktsineeritud Astra Zenecaga viis kuud tagasi ning teada on, et selles vahemikus vaktsineeritud nakatuvad tihedamini ja ka raskemalt: „Tema pole veel tõhustusdoosi saanud ja olen tema pärast eriti mures, et tema minult nakkust ei saaks!"